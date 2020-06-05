محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:
نفى صبري رحيل لاعب الاتحاد السكندري، تفكيره في الرحيل عن فريقه خلال الانتقالات الصيفية المقبل.
وعلل رحيل رغبته في البقاء خلال تصريحاته لـ"الخليج 365" بقوله:"بعيدًا عن عدم مشاركتي في المباريات خلال الموسم الحالي قبل إيقافه إلا أن علاقتي جيدة بالجميع".
وتابع: "أريد الاستمرار إلا إذا كان لإدارة الاتحاد والجهاز الفني رأي آخر بخصوص مصيري في نهاية هذا الموسم، فعقدي مع النادي ينتهي بنهاية الموسم الكروي المقبل بما يعني أنه من حقي التوقيع لفريق جديد في يناير ٢٠٢١".
وأتم اللاعب حديثه بالإشارة إلى أنه لم يتفاوض مع أي نادٍ في الفترة الأخيرة بسبب ظروف توقف النشاط الرياضي ورغبته في الاستمرار بصفوف الاتحاد.
كانت هذه تفاصيل خبر صبري رحيل لـ"الخليج 365": لا أفكر في الرحيل عن الاتحاد السكندري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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