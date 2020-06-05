حازم إمام يتحدث عن.. سبب رفضه اللعب للزمالك.. وأول نصيحة من الجوهري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح حازم إمام قائد الزمالك السابق بأنه ظل يرفض اللعب للزمالك فترة طويلة في مرحلة الناشئين بسبب الحديث عن أنه نجل حمادة إمام، قائلًا أن محمود الجوهري أول من صعده للفريق الأول.

وقال إمام في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "والدي لم يساعدني في الكرة على الإطلاق وعندما كنت ناشئ أقضي الموسم بالكامل في نادي الصيد ثم أتدرب باجازة الصيف في نادي الزمالك."

وتابع: "كنت أشعر بالضيف والخجل عندما يتم تعريفي بالمدربين على أنني نجل حمادة إمام وعندما أسير في نادي الزمالك ويقال أنني ابن حمادة إمام فلم أكن أشعر بالراحة من التعامل بهذا الشكل."

وتحدث عن سبب تغيير وجهة نظره: "لعبت أمام الزمالك في منطقة الجيزة وأنا في نادي الصيد ثم انضممت لمنتخب مصر تحت 16 عامًا وعمري 14 عامًا، ثم بعد ذلك بدأ نادي الزمالك في الاهتمام بانتقالي للفريق."

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وأضاف: "في هذا التوقيت انتقلت للزمالك وأنا أشعر أن النادي يرغب في وجودي وليس فقط لأن والدي من أبناء النادي."

وواصل: "أنا في الوقت الحالي أشعر بالضيق عندما أرى ولي أمر أحد الناشئين يتحدث إلى المدرب ويطالبه بمساعدة نجله، أريد أن أقول له بأن هذا التصرف سيضره، الأولى أن تهتم بابنك وتسانده ليكون أفضل ويحافظ على التدريبات، ووالدي لم يحاول التدخل في مسيرتي إطلاقًا."

أما عن الصعود للفريق الأول، فقد قال: "أول تدريب أخوضه مع الفريق الأول كان مع محمود الجوهري في 1993، وبالنسبة لنا في هذا التوقيت للجوهري رهبة كبيرة، وكل معرفتي به من خلال مشاهدته في التلفاز وأنه المدرب الذي صعدنا لكأس العالم."

وأردف: "لعبت مباراة مع الزمالك في الناشئين، وسجلت هدفين، وكان محمود الجوهري يتابع المباراة، فأخبرني مساعده محمود سعد أنني سأشارك في التدريبات مع الفريق الأول."

واختتم قائلًا: "أول نصيحة من الجوهري بعد المشاركة مع الزمالك أنه طالبني برفع القوة البدنية، وخصص لي تدريبات يومية في الصباح، وفي اليوم الأول وجدته في صالة التدريبات البدنية من الساعة التاسعة صباحًا، ورغم أنني لا أحب التدريبات البدنية وجدته عدة مرات يتابع تدريباتي والتطور البدني."