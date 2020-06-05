تقارير: الوحدة السعودي يدخل في مفاوضات مع وكيل أوناجم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:
ذكرت تقارير صحفية مغربية، أن نادي الوحدة السعودي دخل في مفاوضات لضم مواطنها المحترف في صفوف الزمالك، محمد أوناجم خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأشارت مصادر وفقاً لموقع le360 المغربي، إلى أن إدارة الوحدة تواصلت مع وكيل محمد أوناجم عقب ماتردد في وسائل الإعلام عن اقتراب رحيل اللاعب عن صفوف الزمالك.
ونوه التقرير المغربي ذاته إلى أن إدارة الفريق السعودي استطلعت من وكيل أوناجم إمكانية ضم لاعب الزمالك حال رحيله عن النادي.
يُذكر أن أوناجم شارك مع الزمالك خلال الموسم الحالي ـ قبل توقف النشاط ـ في 22 مباراة مسجلاً 3 أهداف وصانعاً 4 لزملائه خلال 1284 دقيقة لعب.
وكان الزمالك قد ضم أوناجم في الانتقالات الصيفية الماضية قادماً من صفوف نادي الوداد المغربي بعقد يمتد لـ 3 مواسم.
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