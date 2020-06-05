رياضة | مانشستر سيتي ينافس تشيلسي على ضم لاعب الثعالب

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 5 يونيو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر مانشستر سيتي ينافس تشيلسي على ضم لاعب الثعالب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انضم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بقيادة المدرب الاسباني بيب جوارديولا المدير الفني للفريق الي سباق التعاقد مع الظهير الدولي الإنجليزي بن شيلويل لاعب نادي ليستر سيتي الإنجليزي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وذكرت العديد من التقارير الإنجليزية اليوم أن نادي ‏مانشستر سيتي سينافس تشيلسي على ضم ظهير نادي ليستر سيتي بين تشيلويل والذي تم اعتباره كبديل للاعب الدولي الفرنسي بينجامين ميندي الذي تراجع مستواه خلال الفترة الأخيرة بسبب كثرة إصابته.

يذكر أن فرانك لامبارد المدير الفني لنادي تشيلسي الإنجليزي يضع لاعب ليستر سيتي ضمن أولوياته للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتعزيز خط دفاع النادي اللندني بالموسم الجديد.

وكان بن تشيلويل قد تألق بقوة مع نادي ليستر سيتي في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " في الموسم الماضي وهذا الموسم وحجز مكانه في تشكيلة منتخب إنجلترا مع المدرب ساوسجيت.