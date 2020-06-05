رياضة | "يويفا" يقرر تمديد اجتماع اللجنة التنفيذية بسبب الجدول المزدحم

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 5 يونيو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر "يويفا" يقرر تمديد اجتماع اللجنة التنفيذية بسبب الجدول المزدحم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن سبب تمديد اجتماع اللجنة التنفيذية الخاصة به لمدة يوم إضافي لينتهي يوم 18 يونيو الجاري.

وسيكون من ضمن بنود الاجتماع تقرير المدن المضيفة لمسابقة كأس أوروبا 2020 التي تم تأجيلها من صيف العام الحالي حتى عام 2021، والمصادقة على مواعيد وشكل دوري أبطال أوروبا الذي توقف في مارس )، ومن المتوقع أن يستأنف في أغسطس .

وأوضح رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لو غريت، أن الاتحاد الأوروبي "سيعقد أخيراً (الاجتماع) على مدى يومين".

وأضاف "أعتقد أن جميع جداول المباريات الدولية ومواعيد استئناف البطولات ودوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ستصبح رسمية بعد ظهر يوم 18 يونيو ".

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وكان من المقرر عقد هذا الاجتماع في 27 مايو ، وتم تأجيله إلى 17 يونيو بسبب أسئلة "لا تزال مفتوحة" حول "عدد قليل" من المدن المضيفة لكأس أوروبا.

واسفر فيروس "كوفيد-19" عن تأجيل ويفا، لبطولته الاكبر للمنتخبات والتي كانت ستقام للمرة الاولى في التاريخ في 12 مدينة، من الفترة بين 12 يونيو -12 يوليو 2020، إلى 11 يونيو -11 يوليو 2021، على أن تحتفظ باسمها "كأس أوروبا 2020" (يورو-2020)، وتنطلق من روما عاصمة إيطاليا إحدى أكثر دول العالم تضرراً من الفيروس القاتل.

وسيكون على ويفا أيضا تقرير صيغة اختتام موسم 2019-2020 لدوري الأبطال، المعلّق منذ الثامن من مارس في إياب الدور ثمن النهائي، والذي من الممكن أن يتحول إلى بطولة اقصائية بدءاً من ربع النهائي.

وأعربت مدينة فرانكفورت الألمانية والمنطقة المحيطة بها الخميس عن اهتمامها بتنظيم البطولة النهائية. كما ذكرت صحيفة بيلد أن مدنا في روسيا والبرتغال عبرت عن نفس النية.