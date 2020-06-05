رياضة | بمكالمة هاتفية.. كارتيرون يحسم صفقة مفاجأة للزمالك

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 5 يونيو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر بمكالمة هاتفية.. كارتيرون يحسم صفقة مفاجأة للزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب نادي الزمالك منذ فترة في الحصول على خدمات حمزة المثلوثي نجم نادي الصفاقسي التونسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل تدعيم صفوف الفريق الأبيض.

ودخل مسؤولو الزمالك في مفاوضات جادة مع حمزة المثلوثي في الفترة الماضية لمحاولة إقناعه بالانضمام إلى صفوف الفريق الأبيض في الصيف.

وكشفت تقارير صحفية تونسية أن نادي الزمالك يجهز عقد لمدة 3 مواسم مقابل مليون و700 ألف دولار لتقديمه كعرض رسمي إلى المثلوثي في الفترة المقبلة.

وأكدت التقارير أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للقلعة البيضاء تواصل مع حمزة المثلوثي في الأيام الماضية لإقناعه بالموافقة على عرض الزمالك والانضمام إلى الفريق في الصيف.

وأشارت التقارير إلى أن حمزة المثلوثي رحب بشكل مبدئي بالانضمام إلى الزمالك ولكن يتبقى انهاء الاتفاق مع اللاعب ونادي الصفاقسي في الفترة المقبلة بشكل رسمي.