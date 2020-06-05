رياضة | الدوري الفرنسي يعلن موعد الميركاتو الصيفي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 5 يونيو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الدوري الفرنسي يعلن موعد الميركاتو الصيفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت رابطة كرة القدم للمحترفين الفرنسية بيان رسمي اليوم الجمعو، تعلن من خلاله موعد انطلاق سوق الانتقالات الصيفي، وذلك بعد اجتماع مجلس الرابطة.

وأضاف البيان، أن قرار مجلس الرابطة، جاء بفتح سوق الانتقالات، يوم الإثنين المقبل 8 يونيو، بين الأندية الفرنسية.

وكان رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب، أوصى بإلغاء الموسم، الأمر الذي استجابت له الرابطة، وتم منح اللقب لباريس سان جيرمان، المتصدر، مع هبوط أميان وتولوز إلى دوري الدرجة الثانية.

وأشارت الرابطة في بيانها، إلى أنّ مجلس الإدارة سيُحدد في وقت لاحق موعد الإغلاق النهائي لسوق الانتقالات الصيفي، في ضوء قرارات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".