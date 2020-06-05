رياضة | "قصة شعر" تتسبب في غرامة مالية على ثنائي دورتموند

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 5 يونيو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر "قصة شعر" تتسبب في غرامة مالية على ثنائي دورتموند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقعت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم غرامة مالية على ثنائي بوروسيا دورتموند، السويسري مانويل أكانجي والإنجليزي جادون سانشو بسبب كسرهما للقواعد الصحية الموضوعة من جانب الحكومة الألمانية على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأظهرت العديد من الصور التي تم تداولها مؤخرا، سانشو البالغ 20 عاما وأكانجي البالغ 24 عاما، يخضعان لتصفيف وحلاقة شعرهما داخل منزليهما، من دون أن يضع أي من اللاعبين أو مصفف الشعر الكمامات.

وقالت الرابطة في بيانها الرسمي: "من الواضح أن لاعبي بوروسيا دورتموند قد انتهكا معايير النظافة العامة والحماية من العدوى خلال حصولهما على تصفيف شعر في المنزل، لاسيما المفهوم الطبي التنظيمي لأفراد الرابطة".

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وأضاف البيان: "بدون شك، يجب على لاعبي كرة القدم المحترفين أن يقصوا شعرهم. ومع ذلك، يجب أن يتم الأمر حاليا وفقا للمفهوم الطبي والتنظيمي".

ولم يكشف عن القيمة المالية التي غرم بها اللاعبان.

وأصبح الدوري الألماني أول دوري أوروبي كبير يستأنف نشاطه في الـ16 من مايو الماضي، بعد أكثر من شهرين على التعليق نتيجة الإغلاق التام الذي عم العالم جراء انتشار فيروس كورونا المستجد. ويجب على اللاعبين والمدربين اتباع إرشادات صحية صارمة، بما في ذلك الاختبار المنتظم والبقاء فقط مع أفراد العائلة أو زملاء الفريق بين المباريات.