رياضة | مرتديا الكمامة.. كهربا يفك نحسه مع الأهلي بطريقة خاصة (صورة)

حرص محمود عبدالمنعم كهربا نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على ذبح عجل من أجل توزيعه على الفقراء والمحتاجين.

كهربا يفك نحسه مع الأهلي بطريقة خاصة

وكان اللاعب نشر صوره له اليوم عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، وهو يذبح عجلًا وسط منطقته في مصر القديمة.

وتأتي خطوة كهربا في ذلك عجل وتوزيعه، من أجل فك النحس مع النادي الأهلي، والي لازمه مؤخرًا قبل توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويتوقف النشاط الرياضي في مصر وأغلب دول العالم بالوقت الحالي بناءً على توصية من وزارات الصحة العالمية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن يتم استئناف التدريبات الخاصة بالأندية، وعودة الأنشطة، حسب تصريحات رئاسة الوزراء والتي أعلنت بدء فتح الأندية ومراكز الشباب بشكل تدريجي المرحلة المقبلة.

ولم يحجز كهربا، مكانه بشكل أساسي في تشكيل السويسري رينيه فايلر المدير الفني، بالرغم من إجادته في الدقائق التي يشارك بها.

وكان كهربا انضم لصفوف النادي الأهلي، مطلع يناير الماضي قادمًا من صفوف أفيش البرتغالي، بعقد لمدة أربع مواسم ونصف خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.