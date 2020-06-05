رياضة | الأهلي يقطع الطريق أمام الطامعين في 3 من نجومه المميزين

استقر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على تعديل بعض عقود لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة بجانب تجديد عقد مهاجمه.

الأهلي يعدل عقد ثنائي الفريق

ويدرس النادي الأهلي، تعديل عقد كل من مح الشناوي حارس مرمى الفريق وزميله بحراسة المرمى مصطفى شوبير، قبل انطلاق الموسم الجديد.

وتأتي رغبة الأهلي في تعديل عقد الشناوي، من أجل الاحتفاظ بخدماته وحمايته من الرحيل في ظل تلقيه عدة عروض خارجية بأرقام خيالية للرحيل عن القلعة الحمراء.

بينما يسعى الأهلي لتعديل عقد شوبير، بعدما تم اختياره ضمن القائمة الإفريقية واقتناع السويسري رينيه فايلر المدير الفني، بقدراته لحراسة عرين المارد الأحمر.

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من ناحية أخرى، بدأ النادي في فتح خط مفاوضات مع مروان محسن مهاجم الفريق، من أجل تجديد عقده خلال الفترة المقبلة.

ويسعى مسؤولو القلعة الحمراء، في تلبية طلبات فايلر والذي أمر بتجديد عقد اللاعب والحفاظ عليه ضمن صفوفه وعدم رحيله مع نهاية الموسم الجاري.

ويعد محسن، أحد الركائز الأساسية في تشكيل فايلر، منذ توليه المسئولية الفنية خلفًا للأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني السابق.