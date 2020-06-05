شكرا لقرائتكم "فيفا" يحسم الجدل حول منصب نائب رئيس الجبلاية فى انتخابات اتحاد الكرة المقبلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنهى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، الصراع على منصب نائب الرئيس فى انتخابات اتحاد الكرة المقبلة بعدما أرسل الفيفا اللائحة الجديدة لاتحاد الكرة والتى تضمنت اختيار نائب الرئيس من بين أعضاء المجلس فى أول اجتماع وليس بالانتخاب مثل مقعد الرئيس وكذلك مقعد المرأة.

وتسبب موقف الفيفا فى إنهاء الصراع الذى كان سينطلق على منصب النائب فى الانتخابات المقبلة للجبلاية ، حيث كان محمود الشامى عضو اتحاد الكرة السابق ورئيس لجنة الأندية ينوى الترشح مباشرة لمنصب النائب وكذلك جمال علام رئيس اتحاد الكرة السابق وخالد لطيف عضو الجبلاية السابق وأحمد سليمان مدرب حراس منتخب مصر السابق والمرشح السابق لرئاسة نادى الزمالك.

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وتسلم مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، منذ أيام، اللائحة الخاصة بالنظام الأساسى من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بعد التعديلات الأخيرة التى أقرها بالاتفاق مع مسئولى اللجنة الخماسية، ومن المقرر أن يقوم مسئولو اللجنة الخماسية بترجمة رسالة الاتحاد الدولى تمهيدا لعرضها على الأندية ومن ثم البدء فى إجراءات الدعوة لجمعية عمومية، والأقرب أن تكون فى شهر يوليو أو أغسطس لاعتماد اللائحة والشكل النهائى للائحة وإرسالها للاتحاد الدولى لاعتمادها ومن ضمنها شروط الترشح لانتخابات اتحاد الكرة المقبلة.

ومن بين البنود التى اعتمدها اتحاد الدولى هو بند الـ8 سنوات، وتم الاستقرار على تطبيقه على المنصب فقط، بحيث يحق لأى مرشح تواجد ممثلا فى منصب العضوية أن يترشح على منصب آخر كالنائب أو الرئيس، ولكن لا يحق له الترشح لمنصب العضوية الذى قضى به 8 سنوات، وهو ما سيتم عرضه على الجمعية العمومية للتصويت عليه من عدمه، بعدما كان هناك خلاف داخل اللجنة الخماسية على وضع بند 8 سنوات فى جميع المناصب قبل أن يتم الحسم بتطبيقه على المنصب فقط.