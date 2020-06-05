شكرا لقرائتكم نجم الزمالك الأسبق: "فيريرا أول ما شافنا قالنا انتم مبتعرفوش تلعبوا كورة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف صالح موسى نجم الزمالك الأسبق تفاصيل المران الأول للبرتغالى فيريرا مع الفريق الأبيض.

أكد موسى تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 1" :" في مران فيريرا الأول معنا فوجئنا بأنه يقول لنا انتم مبتعرفوش تلعبوا كورة بعد هذه الجملة شعر البعض بالحزن خاصة أن الفريق في هذا التوقيت كان يمتلك أفضل نجوم في مصر".

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وتحدث موسي عن انتقاله إلى الزمالك قائلا :"وضعت شروطًا تعجيزية بعض الشيء قبل التوقيع للزمالك حيث طالبت بأموال أضعاف مضاعفة وفوئجت بموافقة مسئولي الزمالك، وبعد موافقتهم طالبت بالحصول على 50% من العقد ووافقوا أيضًا حيث كان عقدي وقتها مليون ونصف".

تابع :"مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك تحدث معي هاتفيًا وطلبت منه الدخول في مفاوضات مع الإسماعيلي، وفي النهاية الصفقة تمت".