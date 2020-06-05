شكرا لقرائتكم حازم إمام: رفضت اللعب للزمالك في بداية مشوارى لهذا السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال حازم إمام نجم الزمالك الأسبق إنه رفض اللعب للفريق الأبيض في بداية مشواره لفترة طويلة في مرحلة الناشئين بسبب الحديث عن أنه نجل حمادة إمام.

أضاف إمام في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "والدي لم يساعدني في الكرة على الإطلاق وعندما كنت ناشئ أقضي الموسم بالكامل في نادي الصيد ثم أتدرب باجازة الصيف في نادي الزمالك."

وتابع: "كنت أشعر بالضيف والخجل عندما يتم تعريفي بالمدربين على أنني نجل حمادة إمام وعندما أسير في نادي الزمالك ويقال أنني ابن حمادة إمام فلم أكن أشعر بالراحة من التعامل بهذا الشكل."

Advertisements

وتحدث عن سبب تغيير وجهة نظره: "لعبت أمام الزمالك في منطقة الجيزة وأنا في نادي الصيد ثم انضممت لمنتخب مصر تحت 16 عامًا وعمري 14 عامًا، ثم بعد ذلك بدأ نادي الزمالك في الاهتمام بانتقالي للفريق."

وأضاف: "في هذا التوقيت انتقلت للزمالك وأنا أشعر أن النادي يرغب في وجودي وليس فقط لأن والدي من أبناء النادي."

وواصل: "أنا في الوقت الحالي أشعر بالضيق عندما أرى ولي أمر أحد الناشئين يتحدث إلى المدرب ويطالبه بمساعدة نجله، أريد أن أقول له بأن هذا التصرف سيضره، الأولى أن تهتم بابنك وتسانده ليكون أفضل ويحافظ على التدريبات، ووالدي لم يحاول التدخل في مسيرتي إطلاقًا."