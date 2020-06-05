توقف المفاوضات بين المصرى والإنتاج الحربى حول التعاقد مع عامر عامر

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جدة - عمرو شويل توقفت مفاوضات مسئولو نادى المصرى البورسعيدى مع نظرائهم بالإنتاج الحربى، حول رغبتهم فى التعاقد مع حارس الإنتاج عامر عامر، خلال فترة الانتقالات المقبلة، لتدعيم مركز حراسة المرمى، ، حال الانتهاء من أزمة إيقاف القيد الموقعة على الفريق، حيث فرض الاتحاد الدولى على المصرى البورسعيدى عقوبة عدم قيد لاعبين جدد خلال فترتين قيد على خلفية أزمة لاعبه الإيفوارى الشيخ موكورو الذى لم يسدد مستحقات ناديه السابق هلال الأبيض السودانى.
وكشف مصدر مطلع، أن المفاوضات بين مسئولو الناديين توقفت بسبب ضخامة المقابل المادى الذى حدده الإنتاج الحربى نظير الاستغناء عن خدمات عامر عامر، لاسيما وأن الحارس يعد من القوام الأساسى بالفريق ومسئلة الاستغناء عن خدماته سيكون بنظير مادى ضخم لإمكانية التعاقد مع بديل كفء يعوض غيابه.
من ناحية أخرى كشف عامر عامر، عن عدم شعوره بالندم جراء إعلان انتمائه للأهلى فى وسائل الإعلام، مؤكداً أنه يفتخر أنه من عشاق القلعة الحمراء ويتمنى اللعب للفريق الأحمر دوماً، مبديا فى الوقت ذاته ترحيبه باللعب للزمالك أيضاً حال وصول عرض لأنه لاعب محترف.
وقال عامر عامر، فى حواره مع "اليوم السابع"، "شرف ليا أنى أهلاوى وشرف ليا ألعب فى الأهلى وبحب النادى ودى حقيقة مش هنكرها ولا هندم عليها، ومحدش يقدر يرفض اللعب للأهلى بس انتمائى مالوش علاقة بأنى محترف لو جالى عرض من الزمالك هوافق عليه فورا".
وأكد حارس مرمى الإنتاج الحربى أنه تلقى عرضا من النادى الإسماعيلى للانتقال إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .
وأضاف عامر عامر، تلقيت عرضا جادا من الإسماعيلى للانتقال لصفوفه فى فترة الميركاتو الصيفى المقبل عن طريق وكيلى سعد حسنى ولكن لم نصل لمرحلة مناقشة التفاصيل المادية للعرض".
وتابع عامر، "أبلغت مسئولى الإسماعيلى بارتباطى بتعاقد ممتد مع الإنتاج الحربى لنهاية الموسم المقبل".
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