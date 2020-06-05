شكرا لقرائتكم توقف المفاوضات بين المصرى والإنتاج الحربى حول التعاقد مع عامر عامر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توقفت مفاوضات مسئولو نادى المصرى البورسعيدى مع نظرائهم بالإنتاج الحربى، حول رغبتهم فى التعاقد مع حارس الإنتاج عامر عامر، خلال فترة الانتقالات المقبلة، لتدعيم مركز حراسة المرمى، ، حال الانتهاء من أزمة إيقاف القيد الموقعة على الفريق، حيث فرض الاتحاد الدولى على المصرى البورسعيدى عقوبة عدم قيد لاعبين جدد خلال فترتين قيد على خلفية أزمة لاعبه الإيفوارى الشيخ موكورو الذى لم يسدد مستحقات ناديه السابق هلال الأبيض السودانى.

وكشف مصدر مطلع، أن المفاوضات بين مسئولو الناديين توقفت بسبب ضخامة المقابل المادى الذى حدده الإنتاج الحربى نظير الاستغناء عن خدمات عامر عامر، لاسيما وأن الحارس يعد من القوام الأساسى بالفريق ومسئلة الاستغناء عن خدماته سيكون بنظير مادى ضخم لإمكانية التعاقد مع بديل كفء يعوض غيابه.

من ناحية أخرى كشف عامر عامر، عن عدم شعوره بالندم جراء إعلان انتمائه للأهلى فى وسائل الإعلام، مؤكداً أنه يفتخر أنه من عشاق القلعة الحمراء ويتمنى اللعب للفريق الأحمر دوماً، مبديا فى الوقت ذاته ترحيبه باللعب للزمالك أيضاً حال وصول عرض لأنه لاعب محترف.

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وقال عامر عامر، فى حواره مع "اليوم السابع"، "شرف ليا أنى أهلاوى وشرف ليا ألعب فى الأهلى وبحب النادى ودى حقيقة مش هنكرها ولا هندم عليها، ومحدش يقدر يرفض اللعب للأهلى بس انتمائى مالوش علاقة بأنى محترف لو جالى عرض من الزمالك هوافق عليه فورا".

وأكد حارس مرمى الإنتاج الحربى أنه تلقى عرضا من النادى الإسماعيلى للانتقال إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .

وأضاف عامر عامر، تلقيت عرضا جادا من الإسماعيلى للانتقال لصفوفه فى فترة الميركاتو الصيفى المقبل عن طريق وكيلى سعد حسنى ولكن لم نصل لمرحلة مناقشة التفاصيل المادية للعرض".

وتابع عامر، "أبلغت مسئولى الإسماعيلى بارتباطى بتعاقد ممتد مع الإنتاج الحربى لنهاية الموسم المقبل".