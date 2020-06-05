شكرا لقرائتكم اجراءات احترازية جديدة وتعقيم يومي لمقر الجبلاية بعد اصابة 4 حالات بكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ظهرت 4 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد بين موظفى اتحاد الكرة خلال الأيام القليلة الماضية، بداية من الدكتور محمود سعد المدير الفنى للجبلاية الذى تم نقله لأحد المستشفيات قبل أن يتعافى ، ونهاية بـ3 موظفين بإدارة الحسابات بالجبلاية بعد خضوعهم لتحاليل دم ومسحات رغم عدم ظهور أعراض المرض عليهم بوضوح.

من جانبه، قرر وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة وعزمى مجاهد مدير ادارة المتابعة تعقيم مقر اتحاد الكرة بشكل يومى وكامل من أجل تطهير المقر والقضاء على أى وجود للفيروس داخل أروقة الجبلاية منعا لظهورأى حالات جديدة، بجانب وضع شروط وضوابط لدخول أى شخص أو زائر لمقر الاتحاد حيث لابد ان يرتدى كمامة بجانب خضوعه لاختبار درجة الحرارة قبل دخوله مقر الجبلاية لمقابلة اى موظف منعا لأى عدوى تأتى من الخارج.

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وكشف وليد العطار أيضا أنه تم منح أكثر من 40 % من موظفي الاتحاد راحة وتبادل " الشفتات " داخل الجبلاية للحماية والوقاية من فيروس كورونا ، مؤكدا أنه قرر إراحة أكبر عدد من الموظفين لضمان سلامتهم وسلامة الجميع حتى مرور فترة الذروة للفيروس الذى انتشر بكثرة مؤخرا فى مصر.

وأعلن اتحاد الكرة، مؤخرا عبر صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك"، تعافى الدكتور محمود سعد، نجم الزمالك الأسبق والمدير الفنى لاتحاد الكرة، من فيروس كورونا، بعد أيام من إعلان إصابته ونقله لأحد المستشفيات للخضوع لبروتوكول العلاج الخاص بفيروس كورونا قبل أن يتماثل للشفاء. وقال مصدر بالجبلاية، إن السبب فى إصابة محمود سعد هو مخالطته لـ"حلاق" حامل للفيروس، الأمر الذى أدى إلى تعرضه للإصابة وعزله بالحجر الصحي.

وكتب اتحاد الكرة، عبر صفحته الرسمية لمحمود سعد، "دكتور محمود سعد حمد لله على سلامتك.. ربنا يتمم نعمه علينا ويزيح الغمة عن كل مصابى كورونا"، وذلك فى رسالة طمأنة لتعافيه من الإصابة، وكانت الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة قد أعلنت فى تصريحات لبرنامج ملعب اون عبر قناة اون تايم سبورت تحول مسحة كورونا الخاصة لمحمود سعد المدير الفنى للاتحاد التى اجريت له من إيجابية الى سلبية، ليتأكد تحسن حالة المدير الفنى على أن يغادر المستشفى خلال الساعات المقبلة.