شكرا لقرائتكم خبر عن توقف مفاوضات المصرى البورسعيدى مع عامر عامر بسبب المقابل المادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقفت مفاوضات مسئولو نادى المصرى البورسعيدى مع نظرائهم بالإنتاج الحربى، حول رغبتهم فى التعاقد مع حارس الإنتاج عامر عامر، خلال فترة الانتقالات المقبلة، لتدعيم مركز حراسة المرمى، بسبب ضخامة المقابل المادى الذى حدده الإنتاج الحربى نظير الاستغناء عن خدمات عامر عامر، لاسيما وأن الحارس يعد من القوام الأساسى بالفريق ومسئلة الاستغناء عن خدماته سيكون بنظير مادى ضخم لإمكانية التعاقد مع بديل كفء يعوض غيابه.

ويعانى المصري من أزمة إيقاف القيد الموقعة على الفريق، حيث فرض الاتحاد الدولى على المصرى البورسعيدى عقوبة عدم قيد لاعبين جدد خلال فترتين قيد على خلفية أزمة لاعبه الإيفوارى الشيخ موكورو الذى لم يسدد مستحقات ناديه السابق هلال الأبيض السودانى.