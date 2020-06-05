أجيال بتسلم بعض.. رحلة شارة كابتن الأهلى من أحمد فؤاد أنور حتى محمد الشناوى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسلم محمد الشناوى حارس مرمى النادى الأهلى، شارة الكابتن وأصبح قائد الفريق بعد تأكد رحيل شريف إكرامى وأحمد فتحى وأخيرا حسام عاشور عن الأحمر خلال الموسم المقبل.
واشترك رحيل ثلاثى الأهلى في انتهاء عقودهم مع الأحمر، حيث فضل شريف إكرامى الرحيل لعدم المشاركة في المباريات خاصة في ظل المستويات المتميزة التي يقدمها محمد الشناوى، والاقتراب من بيراميدز، الذى أعلن عن تعاقده مع الجوكر أحمد فتحى بعدما فشلت مفاوضات تجديده مع الأحمر، فيما رفض السويسرى رينيه فايلر بقاء حسام عاشور داخل الفريق، وأعلن عن عدم الحاجة لخدماته في ظل تألق المالى أليو ديانج وعمرو السولية وعودة حمدى فتحى من الإصابة، بالإضافة لعودة أكرم توفيق المعار إلى الجونة.
ويعتمد الأحمر طوال تاريخه على منح شارة القيادة لأقدم لاعب فى الفريق، وكان الاستثناء الوحيد منح الشارة لـ شادى محمد فى 2005 بعد سحبها من عصام الحضرى، وكان شادى فى الترتيب التالى للحضرى.
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