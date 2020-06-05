شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. 16 سنة = 3 أهداف لحسام عاشور بقميص الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قضى حسام عاشور 16 عامًا تحت مظلة النادى الأهلى، حصد خلالهم العديد من البطولات والألقاب الجماعية والفردية، وذلك قبل أن يكتب تتر النهاية بطريقة دراماتيكية، بعد الأزمة التى نشبت مؤخرًا، وأدت لسحب كافة الامتيازات التى عرضت على اللاعب من أجل عدم تجديد تعاقده وإعلان اعتزاله من بوابة القلعة الحمراء، قبل أن يتراجع اللاعب ويقرر الاستمرار فى الملاعب والمفاضلة بين عرض سعودى وأخر برتغالى -على حد قوله-.

حسام عاشور صنع تاريخه داخل جدران النادى الأهلي بالأداء الرجولى والحرص والخوف على اسم وكيان المارد الأحمر، ولم تكن الأهداف هى سر شهرته وسط جمهور الفريق الأحمر، حيث لم يتمكن عاشور إلا إحراز 3 أهداف طوال تاريخه مع الأهلى، وهو عدد قليل جدًا بالنسبة لعطاء اللاعب.

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أول هدف أحرزه حسام عاشور بقميص الأهلى فى مسابقة الدورى الممتاز كان فى 17 ابريل 2006 فى شباك أسمنت أسيوط بالدقيقة 94، وانتهى اللاقاء حينها بفوز المارد الأحمر بنتيجة 3 / 0.

ثانى أهداف حسام عاشور سُجلت فى شباك الإسماعيلى بتاريخ 1 نوفمبر 2007، باللقاء الذى انتهى بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما أحرزه عاشور فى الدقيقة 22، وأحرز هدف تعادل الدراويش حينها محمد حمص.

ثالث هدف لحسام عاشور مع الأهلى كان فى شباك طلائع الجيش بالمباراة التى جمعتهما بتاريخ 20 أغسطس 2010، وسجل اللاعب هدف الفوز لفريقه والوحيد فى اللقاء بالدقيقة الأولى.