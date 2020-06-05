شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة: إصابة ميسي بسيطة ولن تمنعه من المباريات المقبلة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد نادي برشلونة الإسباني، أن إصابة لاعبه وقائده الأرجنتيني ليونيل ميسي، بسيطة ولن تمنعه عن المشاركة في مباريات الفريق القادمة.
وأعلن برشلونة، عبر موقعه الرسمي اليوم الجمعة، أن ميسي يعاني من إصابة بسيطة في العضلة الأمامية اليمني، موضحا أن اللاعب يتدرب بمفرده لتجنب تفاقم الإصابة، على أن يلتحق بالتدريبات الجماعية مع زملاءه خلال الأيام القليلة القادمة.
جدير بالذكر أن الدوري الإسباني سيتم استئنافه يوم ١١ يونيو الحالي، بعد توقف استمر لفترة طويلة بسبب انتشار فيروس كورونا.
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