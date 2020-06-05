شكرا لقرائتكم خبر عن جريزمان: أرغب في إنهاء مسيرتي الكروية في أحد أندية الدوري الأمريكي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم برشلونة الإسباني عن رغبته في إنهاء مسيرته الكروية باللعب لموسم أو موسمين في أحد أندية الدوري الأمريكي.

وقال جريزمان، في تصريح لصحيفة «لوس أنجلوس تايمز» الأمريكية: «حلمي هو الفوز بالليجا ودوري أبطال أوروبا مع برشلونة، وبعد الفوز مع برشلونة هناك مونديال 2022 مع منتخب الديوك، وبعد ذلك الدوري الأمريكي للمحترفين».

وبسؤاله عن الفريق الذي قد يختاره في الدوري الأمريكي، قال جريزمان «بالنسبة لي الهدف هو إنهاء مسيرتي في الولايات المتحدة، وأن أقدم أداء جيدا وأكون عنصرا مهما وأكافح من أجل التتويج.. هذا الذي يشغلني فقط، ولم اختار حتى الآن أي فريق أمريكي للالتحاق به».