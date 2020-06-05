شكرا لقرائتكم خماسية اتحاد الكرة ترسل اللائحة الخاصة بالنظام الأساسي إلى الاندية تمهيدا لمناقشتها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة على إرسال اللائحة الخاصة بالنظام الأساسي إلى الاندية تمهيدا لمناقشتها ومن ثم الدعوة لجمعية عمومية خلال 45 يوم من إرسال اللائحة تمهيدا لعقد الإجتماع لمناقشة واعتماد اللائحة النهائى ومن ثم إرسالها الي الاتحاد الدولي –فيفا- لاعتماد التصور الأخير للائحة وشروط الترشح للانتخابات.

أكد مصدر مسئول باتحاد الكرة أن الأقرب هو إقامة الجمعية العمومية فى شهر يوليو فى حالة تحسن الأوضاع بسبب فيروس كورونا.

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فى السياق ذاته، استقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني على إقامة انتخابات الجبلاية لاختيار مجلس إدارة جديد فى شهر نوفمبر المقبل ، على أن يتم الدعوة لجمعية عمومية منتصف شهر أغسطس المقبل لمناقشة واعتماد اللائحة الجديدة ومن بينها الشروط الخاصة بالترشح لانتخابات اتحاد الكرة، بعد مخاطبات مع فيفا لاعتماد الشروط النهائية للائحة قبل التصويت عليها من قبل الجمعية العمومية .

ينتظر مسئولو اتحاد الكرة الانتهاء من جميع التعديلات الخاصة باللائحة لإرسالها إلى أندية الجمعية العمومية خلال الفترة المقبلة من أجل إبداء الملاحظات قبل إنعقاد الجمعية للتصويت على اللائحة وبعض البنود محل الخلاف مثل بند الـ8 سنوات ، وهل سيتم تطبيقه بأثر رجعي أم لا أم تطبيقه على المناصب فقط.