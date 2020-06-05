شكرا لقرائتكم توتنهام يخوضون مباراة تدريبية استعدادا لإستئناف الدوري الإنجليزي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض نجوم فريق توتنهام الإنجليزي، بقيادة المدرب البرتغالى جوزيه مورينيو، اليوم الجمعة، مباراة تدريبية على الملعب الرئيسى لفريق السبيرز، فى إطار استعدادات السبيرز، لإستئناف الموسم الحالى من الدوري الإنجليزي 2019 – 2020، يوم 17 من شهر يونيو الجارى، بعد توقف طويل، وبالتحديد منذ منتصف شهر مارس الماضى، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقام البرتغالى مورينيو، بتقسيم لاعبى فريق توتنهام، إلى فريقين، وأقام مباراة ودية، على ملعب الفريق، وشارك فيها النجم هارى كين العائد من الإصابة، بجانب النجم الكورى الجنوبى سون هيونج مين، بعد عودته من بلاده، عقب خضوعه لفترة الخدمة العسكرية.

ويستعد توتنهام، لخوض أولى مبارياته فى الدوري الإنجليزي، والمقرر لها يوم 19 من شهر يونيو الجارى، عندما يستضيف فريق مانشستر يونايتد، ضمن منافسات الجولة الـ30 من المسابقة.

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وفى سياق أخر، قالت تقارير صحفية إنجليزية، أمس الخميس، إن توتنهام هوتسبير، حصل على قرض بنكى ضخم من أجل تفادى الخسائر المالية التي تسبب فيها توقف النشاط الرياضى بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" منذ شهر مارس الماضى حتى الآن، حيث ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن السبيرز اقترض 175 مليون جنيه استرلينى من بنك إنجلترا لمساعدته في الفترة المقبلة على التغلب على الآثار السلبية جراء الوباء العالمى.

ويحتل توتنهام، المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 41 نقطة، بينما يتصدر ليفربول، برصيد 82 نقطة، متفوقا بفارق 25 نقطة، عن مانشستر سيتي، الوصيف، برصيد 57 نقطة.