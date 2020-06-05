شكرا لقرائتكم خبر عن طنطا يبحث أزمة اللاعبين المغتربين استعدادا لعودة النشاط الرياضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبحث مسئولى نادى طنطا برئاسة فايز عريبى بالاشتراك مع اللجنة الطبية أزمة اللاعبين المغتربين الذين يتواجدون خارج محافظة طنطا قبل عودة النشاط الرياضى وذلك لضمان سلامتهم و قلة الاختلاط بسبب انتشار فيروس كيورونا المستجد، حيث تدرس اللجنة الطبية برئاسة طارق المعداوى العروض المقدمة لوضع بوابات التعقيم التى سوف يتم الاستعانة بها خلال الأيام القليلة المقبلة أمام مقر النادى استعدادا لاستئناف النشاط الرياضى من منتصف الشهر الجارى.

وقرر مجلس إدارة نادى طنطا برئاسة فايز عريبى الاستعانة بوزارة الشباب والرياضة و اتحاد الكرة المصرى لدعم موارد النادى خلال المرحلة المقبلة وعودة النشاط الرياضى و مباريات بطولة الدورى المصرى .

Advertisements

ويأتى قرار مجلس إدارة النادى بسبب توقف جميع الموارد التى تمنح دخل للنادى خلال الفترة الماضية فى ظل أنتشار فيروس كيورونا المستجد حول العالم .

واطمئن أيمن المزين، المدير الفنى لفريق طنطا، على الرباعى الأفريقى والذين يتوجدون بمدينة طنطا ويتواجدون بمقر النادى يوميًا بسبب توفير الطعام لهم وأداء بعض التمرين، وذلك ضمن الاستعدادات لاستئناف التدريبات الجماعية ومباريات بطولة الدورى المصرى، وتابع أيمن المزين تدريبات اللاعبين وذلك خلال اتصالات هاتفية بينهم يوميًا عقب وضع بعض البرامج الخاصة الذى وضعها لهم للتدريب فى المنزل، وحذر اللاعبين الذين كان لديهم بعض الإصابات العضلية من التدريبات واتباع الطرق السليمة فى التدريب، وذلك لعدم التعرض لها مرة أخرى استعدادًا لعودة التدريبات الجماعية و المباريات.

كما طلب مسئولو بعض الأندية من اتحاد الكرة في حالة عودة بطولة الدوري الممتاز أن يتم اللعب على ملاعبها وعدم نقلها لملاعب أخرى، خاصة أن هناك ملاعب تستطيع استضافة المباريات بصورة طبيعية مع توفير كامل الاحترازات الطبية التى سيتم استخدامها سواء في التدريبات أو المباريات، وذلك توفيرا للنفقات على الأندية واتحاد الكرة، خاصة أن إقامة فريق خارج المحافظة سيحمله تكاليف إقامة فى الفنادق و إيجار ملاعب للتدريب والمباريات، وعدهم مسئولو الجبلاية بدراسة هذا الأمر فور تحديد الموقف النهائي الخاص باستئناف بطولة الدورى من عدمه.