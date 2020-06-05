شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام : رسبت في 5 مواد بأول ترم بكلية التجارة وتخرجت بعد 9 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حازم إمام نجم الزمالك والكرة المصرية السابق أن كرة القدم أثرت على مستواه في الدراسة بالسلب، مشدداً أن كرة القدم لا تحب وجود شريك معها إذا أردت الذهاب معها بعيداً، وقال حازم أمام في تصريحات لقناة أون تايم سبورت :"حصلت في الثانوية العامة على 75 % ودخلت كلية التجارة، في أول ترم بالكلية رسبت في 5 مواد من أصل 5 مواد، حضرت محاضرة وحيدة طوال 9 سنوات في كلية التجارة"

وكان حازم إمام قد أعلن رفضه مطالبة البعض لنجوم الكرة بتحمل السب والإهانات نظراً لطبيعة مهنتهم، معلقاً "تابعت الهجوم الذى تعرضه له شيكابالا فى الفترة الأخيرة، ووجدت رفضا قاطعا من الغالبية العظمى من جمهور الأهلى لفكرة الهجوم على شيكا بهذه الطريقة، وأعتقد أن بعض الأهلاوية بيحبوا شيكابالا، ومحدش يتقبل فكرة الهجوم على لاعب بهذه الطريقة، ومش عايز أقول هجوم عنصرى".

وأضاف الثعلب الصغير، "بردو استفزنى فكرة الناس اللى بتطالب لاعبى الكرة بتحمل الشتيمة والإهانة وسب والدتهم ووالدهم لمجرد أنهم لاعبو كرة، وهذه ضريبة مهنتهم، ويجب عليهم تحمل الإهانات فى صمت، وليه نستحمل الإهانات؟، نجوم الكرة مش أنبياء هيستحلموا الشتيمة ويسكتوا، فى لاعيبة ربنا أداها القدرة تستحمل وتسكت لكن فى ناس مش بتقدر، ليه نجرح فى الناس ونغلط فيهم ".

Advertisements

وتابع حازم إمام، "شجعوا براحتكو، وانتقدوا لاعب الكرة براحتكو بس بلاش تجريح وإهانات، إحنا مش أنبياء ورسل هنستحمل سب عائلتنا ونسكت".

وعرضت اللجنة الخماسية على أشرف صبحى بعض الإجراءات والاشتراطات التى وضعتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة لاستئناف التدريبات الجماعية، وعلى رأسها: تحليل الكشف عن فيروس كورونا لجميع اللاعبين قبل عودة التدريبات، تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات فى الجيم، وتقام التدريبات الجماعية للاعبين على دفعتين، تباعد المسافات بين اللاعبين فى التدريبات الجماعية، تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية فى التدريبات، تعقيم وتطهير الأدوات الرياضية والكرات قبل وبعد كل تمرين،تعقيم غرف خلع الملابس وملعب التدريب يوميا.، ارتداء اللاعبين الكمامات قبل وبعد التدريبات، ارتداء الجهاز الفنى والإدارى والطبى الكمامات أثناء التدريبات، تعقيم وتطهير الكرات قبل وبعد كل تمرين.، منع تبادل زجاجات المياه والعصائر بين اللاعبين فى التدريبات. ومنع المصافحة والعناق أثناء التدريبات.