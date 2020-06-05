شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تطورات محاولات الأهلي لضم "جوهرة" صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يغلق مسئولو النادى الأهلى باب التعاقد مع الأوروجويانى جاستون سيرينون، لاعب فريق صن داونز، فإدارة القلعة الحمراء مازالت تراقب اللاعب وتطورات موقفه مع ناديه الجنوب أفريقى، الذى رفض فى البداية الاستغناء عنه للأهلى أو لأى ناد آخر، ورغم ذلك إلا أن إدارة الأهلى مازالت تُمنى النفس بضم اللاعب الذى يُعد أحد أفضل النجوم داخل القارة الأفريقية خلال الموسمين الماضيين.

ويتابع الأهلى موقف سيرينو وإمكانية رحيله عن ناديه فى الموسم المقبل رغم التجديد له، فالأهلى مازال يتطلع لحسم الصفقة إذا ما تجددت المفاوضات الحمراء مع صن داونز لاسيما أن السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، لديه قناعة تامة بأن سيرينو أفضل لاعب تم عرضه عليه خلال الفترة الماضية وطلب التعاقد معه لكن موقف النادى الجنوب أفريقى مازال يُهدد الصفقة الأهم للمدرب السويسرى الذى يرى سيرينو بمثابة "جوهرة" فى الفريق الجنوب أفريقي.

وخاض اللاعب الأوروجويانى صاحب الـ29 عاما، 100 مباراة مع صن داونز وهو أحد أهم الدعائم فى خط الهجوم، وسجل سيرينو 11 هدفاً وصنع 7 تمريرات حاسمة فى 32 مباراة خاضها مع صن داونز هذا الموسم.

وفتح مسئولو الأهلى ملف المهاجم الأجنبى من خلال المفاضلة بين أكثر من لاعب أجنبى يُجيد اللعب فى مركز الجناح، من بينهم سيرينو، وطلب فايلر من إدارة الأهلى التعاقد مع مهاجم أجنبى سوبر يمثل إضافة نوعية للفريق، مبدياً موافقته على ضم سيرينو وهو الأمر الذى سارع الأهلى لإنجازه، إلا أن الإدارة الحمراء تجد صعوبة بالغة فى المفاوضات بسبب تمسك صن داونز باللاعب.