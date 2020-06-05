شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرفض مغالاة الأندية في ملف الصفقات بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرفض مسئولو النادي الأهلي مغالاة بعض الأندية في ملف بيع لاعبيها للفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد تراجع القيمة التسويقية لمعظم لاعبي العالم بسبب جائحة وباء كورونا، الأمر الذي يعني أن مبالغ شراء اللاعبين ستقل الى حد كبير، ويدخل الأهلي في مفاوضات لضم العديد من اللاعبين سواء محلياً أو خارجياً لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل وعلى رأسهم أسامة جلال مدافع انبي ورجب بكار ظهير أيمن بيراميدز ورمضان صبحي الذي يرغب الأهلي في شرائه بشكل نهائي من هيدرسيفيلد الإنجليزي بالإضافة لمفاوضات ضم مهاجم أجنبي جديد في الصيف.

في الوقت الذي استقر فايلر بشكل كبير على طلب عودة الثلاثى عمار حمدى ومحمد شريف وأكرم توفيق لصفوف الأهلى بمجرد انتهاء إعارتهم بنهاية الموسم الجاري، وذلك بعد دراسة ملف المعارين بدقة طوال الفترة الماضية برفقة جهازه المعاون، الذى عكف على مشاهدة العديد من المباريات للمجموعة المعارة والتى وصل عددها لـ14 لاعب، ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).

وعرضت اللجنة الخماسية على أشرف صبحى بعض الإجراءات والاشتراطات التى وضعتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة لاستئناف التدريبات الجماعية، وعلى رأسها: تحليل الكشف عن فيروس كورونا لجميع اللاعبين قبل عودة التدريبات، تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات فى الجيم، وتقام التدريبات الجماعية للاعبين على دفعتين، تباعد المسافات بين اللاعبين فى التدريبات الجماعية، تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية فى التدريبات، تعقيم وتطهير الأدوات الرياضية والكرات قبل وبعد كل تمرين،تعقيم غرف خلع الملابس وملعب التدريب يوميا.، ارتداء اللاعبين الكمامات قبل وبعد التدريبات، ارتداء الجهاز الفنى والإدارى والطبى الكمامات أثناء التدريبات، تعقيم وتطهير الكرات قبل وبعد كل تمرين، منع تبادل زجاجات المياه والعصائر بين اللاعبين فى التدريبات، ومنع المصافحة والعناق أثناء التدريبات.

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