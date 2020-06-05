شكرا لقرائتكم خبر عن هانى زادة: أشيمبونج سيخسر قضيته مجدداً.. ونمتلك تنازلاً منه بـ"البصمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف هانى زادة، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، إن قضية الغانى أشيمبونج مهاجم الفريق السابق، ستقوم المحكمة الرياضية الدولية بالحكم فيها بعدم أحقية اللاعب فى أية مستحقات لدى النادى الأبيض، حيث أوضح أن مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، قام بتكليفه بإعداد تنازل للاعب عن مستحقاته وتسوية جميع الأمور عندما كان لاعبا فى النادى، وهو ما حدث حيث قام بإعداد ذلك التنازل وعرضه على رئيس قلعة ميت عقبة ثم قام اللاعب بالحصول على مستحقاته والتوقيع على التنازل بالبصمة ثم تسجيل فيديو أكد فيه حصوله على كافة مستحقاته.

وأوضح زادة لـ"الخليج 365"، إن أشيمبونج خسر الجولة الأولى فى القضية فى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" وسيخسر أيضًا الجولة الثانية فى المحكمة الرياضية، بعدما حرص مرتضى منصور على تسليم اللاعب مستحقاته إلى جانب الحصول على تنازل من جانبه حيث أشار زاده إلى تقديمه ذلك التنازل إلى الفيفا فى الجولة الأولى من القضية التى خسرها اللاعب.

وجاء تشديد هانى زاده حول صحة وقوة موقف الزمالك فيما يخص شكوى الغانى بنجامين أشيمبونج، بعدما لجأ اللاعب للمحكمة الرياضية الدولية للمطالبة بمبلغ مليون و200 ألف دولار من الفريق الأبيض، وذلك بعدما حكم الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بعدم أحقيته فى المبلغ فى وقت سابق، وأكد زاده حول امتلاك النادى لفيديو مسجل للاعب يؤكد حصوله على كافة مستحقاته المالية لدى الزمالك وهو ما يؤكد صحة موقف النادى.

وحددت المحكمة الرياضية 21 يوليو المقبل موعداً لمناقشة الشكوى المقدمة من اللاعب ضد نادى الزمالك للحصول على مستحقاته، وكان المهاجم خسر أول جولة فى غرفة المنازعات بالفيفا، قبل أن يقرر اللجوء للمحكمة الرياضة فى الفترة الحالية، كما يمتلك النادى الأبيض مستند يفيد بتقاضى اللاغب الغانى لمستحقاته بتوقيعه وعدم وجود أى أموال له لدى النادى، مشدداً على عدم صحة موقف اللاعب، مثلما حدث من قبل مع الزامبى مايوكا لاعب الفريق السابق الذى حاول شكوى الزمالك بسبب المستحقات لكن دون جدوى لتوقيعه على مستند يفيد حصوله على كافة المستحقات.