شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. فرجانى ساسى "يُدندن" مع أغنية من شمال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حاول الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب خط وسط نادى الزمالك، تخطى كافة الظروف التى يمر بها العالم فى الوقت الحالى بسبب تفشى فيرس كورونا المستجد، حيث قام بـ"الدندنة" مع أغنية عربية تعود لدول شمال أفريقيا، خلال قيادة سيارته، أثناء تواجده حاليًا فى تونس بسبب توقف النشاط الرياضى ومسابقة الدورى المصرى الممتاز، فضلاً عن غلق المجال الجوى بين الدول وبعضها البعض خوفًا من زيادة تفشى الفيرس.

واستقر ساسى على غلق ملف الرحيل عن الزمالك خلال فترة الانتقالات المقبلة على الرغم من تلقيه العديد من العروض الأوروبية والخليجية تمهيدا للتعاقد معه بداية من الموسم الجديد.

وانضم فرجانى إلى نادى الزمالك قبل موسمين قادما من صفوف النصر السعودى ونجح فى تقديم مستويات رائعة مع القلعة البيضاء وتوج بالعديد من الألقاب المحلية والقارية خلال الفترة القصيرة مع الفريق، حيث استطاع ضبط إيقاع وسط الملعب الأبيض، وأصبح يشكل قوة هجومية فى تشكيل الزمالك، خلال 62 مباراة شارك فيها بقميص الأبيض فى مختلف البطلات الأفريقية، وسجل التونسى 11 هدفاً وصنع 8 أهداف آخرين لزملائه بالفريق.

Advertisements

وقالت بوابة "تونس الرقمية" إن فرجانى ساسى لا ينوي نهائيا مغادرة الزمالك خلال فترة الانتقالات المقبلة رغم رغبة العديد من الأندية في ضمه إلا أن فرجاني ساسي لا ينوي تكرار تجربة الاحتراف في الدوريات الخليجية.

ويتصدر فرجانى ساسى قائمة أغلى اللاعبين الأجانب فى الدورى المصرى، وفقاً لآخر تحديثات القيمة التسويقية على موقع الإحصائيات "ترانسفير ماركت"، رغم تراجع أسعار اللاعبين فى الفترة الأخيرة بسبب توقف النشاط الرياضى وبشكل عام شارك فرجانى ساسى مع الزمالك فى 23 مباراة بالموسم الجارى بمختلف البطولات قبل توقفه، ومنذ انضمامه إلى القلعة البيضاء استطاع ساسى أن يشكل مصدر قوة لا يستهان بها فى وسط ملعب الفريق الأبيض وتوج مع الفريق بخمس بطولات.