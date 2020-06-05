شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كهربا يذبح عجلاً.. ويعلق: "هذا من فضل ربى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، على ذبح "عجل" بمنطقة سكنه على كورنيش مصر القديمة، من أجل توزيعه على الفقراء والمحتاجين من أهالى منطقته، لا سيما وأن كهربا اعتاد أن يقوم بعملة الذبح من حين لأخر للمساهمة فى مساعدة الفقراء، ونشر كهربا عبر استورى صفحته الرسمية عبر "انستجرام" مقطع فيديو قصير خلال قيامه بذبح العجل، معلقًا عليه: "من كورنيش مصر القديية، الحمد لله هذا من فضل ربى".

وشارك محمود كهربا مع الأهلى منذ انضمامه الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية بيناير الماضى، فى 10 مباريات بواقع 6 مباريات فى الدورى و3 مباريات فى دورى أبطال إفريقيا ومباراة فى كأس السوبر المصرى، وأحرز خلالهم 3 أهداف، أما صالح جمعة فابتعد عن حسابات السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للقلعة الحمراء، حيث لم يشارك جمعة مع الأحمر سوى فى مباراة واحدة ببطولة دورى أبطال إفريقيا ولم يشارك بعدها فى أى مباراة.

ويعد "كهربا" من أبرز نجوم الرياضة العاشقة للنزهات والبحر والهوى، حيث نجده دائمًا ما يستغل أى عطلة لقضائها بصحبة أصدقائه على البحر سواء فى الساحل أو خارج مصر، لا سيما أنه عاشق السباحة فى البحر أو حمام السباحة حيث حرص كهربا على قضاء عيد الفطر فى إجازة ساحلية بصحبة أصدقائه لتغير الجو فى ظل تعليق النشاط بسبب فيروس كورونا .