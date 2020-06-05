شكرا لقرائتكم خبر عن التايكوندو يذيع بطولة البومزا أون لاين 12 يونيو الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اتحاد التايكوندو برئاسة عمرو سليم عن إذاعة بطولة الناشئين الأولى للبومزا، يوم 12 يونيو الجارى ، وذلك نظرا للإقبال الكبير على المشاركين في البطولة ،و التي تقرر اقامتها أون لاين ، بأن يرفع كل لاعب من المشاركين في المنافسات ،الفيديو الخاص به بالبطولة ، مع تقييم اداؤه من خلال مجمموعة من المدربين و الحكام .

كان اتحاد التايكوندو وافق على صرف إعانة استثنائية فى أسرع وقت لمجموعة من المدربين المتضررين لانقطاعهم عن العمل فى الفترة الاخيرة مع عدم وجود مصدر آخر للدخل لهم كدعم خاص من الاتحاد و جاء ذلك بناء على موافقة أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة على المبادرة التى تقدم بها عمرو سليم رئيس الاتحاد بخصوص صرف إعانة استثنائية للمدربين الأكثر تضررا من توقف الأنشطة الرياضية حيث كان لاتحاد التايكوندو السبق بالتقدم بهذا الطلب، وهو ما تم الموافقة عليه من خلال جلسة طارئة لمجلس الإدارة خلال الساعات الماضية .

وتلقى خلال الأيام الماضية اتحاد التايكوندو برئاسة عمرو سليم مخاطبات من الاتحاد الدولى للعبة بالإرشادات و التعليمات الطبية المقرر اتباعها حال عودة النشاط الرياضى واستئناف ممارسة اللعبة، والتي تتضمن إجراءات احترازية يجب اتباعها لضمان حماية وسلامة اللاعبين في ظل تفشى فيروس كورونا المستجد .

أكد عمرو سليم رئيس الاتحاد أن الارشادات التي تلقاها الاتحاد من نظيره الدولى لا تختلف كثيرا عن تلك التي اعلنها مسئولي الصحة من تعقيم الملاعب وصالات المنافسة وكذلك الأدوات التي يستخدمها اللاعبون، مشيرا ‘لى أن المنتخب انهى البطولات المؤهلة لطوكيو وحسم مقاعده في الاولمبياد ، وبالتالي فمازال هناك وقت للتمهل وعدم البدء في التدريبات في الوقت الحالي إلا بعد إعلان وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية.