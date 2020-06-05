الزمالك يؤجل استدعاء ساسى وبن شرقى لحين حسم مصير الدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسئولو الزمالك، تأجيل أية أمور تخص استدعاء الثلاثى التونسى فرجانى ساسى والمغربى أشرف بن شرقى ومواطنه محمد أوناجم، لاعبى الفريق المتواجدين فى بلادهم، لحين حسم مصير بطولة الدورى الممتاز، حيث يفضل مسئولو النادى الأبيض انتظار حسم مصير الموسم الكروى فى مصر قبل التحرك فى أي أمر يخص الثلاثى خاصة بعد انضمام ساسى إلى معسكر منتخب بلاده المقرر إقامته خلال الشهر الجارى.

ويرى مسئولو الزمالك أن انضمام ساسى إلى معسكر منتخب تونس، سيفيد بشكل كبير فى حفاظ اللاعب على لياقته البدنية والفنية، لذا تم إرجاء أية أمور تخص استدعاء الثلاثى لحين حسم مصير المنافسات المحلية فى مصر، فى ظل توقف النشاط الكروى حاليا، ضمن الإجراءات الإحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا بعد تعليق النشاط منذ شهر مارس الماضى.

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وقرر منذر الكبير، المدير الفني للمنتخب التونسى، استدعاء فرجانى ساسى إلى جانب فخر الدين بن يوسف لاعب الإسماعيلى، للمعسكر المقرر إقامته خلال شهر يونيو الجارى، وذلك للمرة الأولى منذ أزمة وباء فيروس كورونا المستجد الذى انتشر في مختلف دول العالم منذ شهر مارس الماضى، فيما استبعد على معلول نجم النادى الأهلى من القائمة، ذكر موقع " foot24" التونسى، أن الاتحاد التونسى لكرة القدم قرر استئناف نشاط منتخب "نسور قرطاج" الذي توقف منذ نوفمبر الماضي، حيث كان من المفترض أن يلعب منتخب تونس في مارس الماضي ضد تنزانيا ذهابا وإيابا ومواجهة ليبيا في هذا الشهر ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021.

أضاف الموقع أن الجهاز الفني لمنتخب تونس قرر استغلال وجود عديد اللاعبين المحترفين في البطولات الأجنبية بتونس، لدعوتهم إلى معسكر أول بالعاصمة من 8 إلى 13 يونيو الجارى، والذي سيشهد مشاركة 13 لاعبا قبل المشاركة في المعسكر الثانى من 16 إلى 21 من الشهر الجارى مع توسيع عدد المدعوين إليه ليشمل 26 لاعبا.

وضمت قائمة اللاعبين المدعوين للمعسكر الأول كل من: فـاروق بن مصطفى - معز بن شريفية - وجـدي كشريدة - صـدام بن عــزيزة - نسيـم هنـيد - مرتضى بن ونـاس - فرجـاني ساسي - محمد أمين بن عــمر - محمد علي بن رمضــان - نعيـم السليتي - فخرالديـن بن يــوسف - سعـد بقير - بسام الصرارفي، فيما ينضم لهؤلاء اللاعبون في المعسكر الثانى كل من: عـاطف الدخيلي - أيمن دحمـان - حمـــزة المثلوثي - زيـاد بوغطـاس - هـاني عـامو - اسكنـدر العبيدي - حسام دقدوق - محمد المثناني - أحمد خليل - ياسين الخنيسي - محمد علي بن حمودة - يـاسين الشماخي - فـراس بلعربي.