شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يستقبل السباح الباروكي قبل عبور المانش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

استقبل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة السباح العالمى سيد الباروكى صاحب إنجاز تسجيله فى موسوعة جينيس، حيث أكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة حريصة على مصلحة جميع اللاعبين المصريين فى مختلف اللعبات وفى مقدمتهم اللاعبين الذين رفعوا علم مصر وحققوا ميداليات ومراكز متقدمة فى البطولات العالمية، مشيراً إلى أن الوزارة ستقدم له كل الدعم الممكن خلال ألفترة المقبلة سواءً للاعب .

ومن جانبه، توجه اللاعب السباح العالمى سيد الباروكي بالشكر لوزير الشباب والرياضة على وقوفه إلى جانبه ، مثنياً على الجهود التى تبذلها الوزارة لمساندته لتحقيق حلمه وعبور المانش 2021 لدخول موسوعة جينيس للمرة الثالثة على التوالي.

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