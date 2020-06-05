شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يستقبل السباح الباروكي قبل عبور المانش والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
استقبل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة السباح العالمى سيد الباروكى صاحب إنجاز تسجيله فى موسوعة جينيس، حيث أكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة حريصة على مصلحة جميع اللاعبين المصريين فى مختلف اللعبات وفى مقدمتهم اللاعبين الذين رفعوا علم مصر وحققوا ميداليات ومراكز متقدمة فى البطولات العالمية، مشيراً إلى أن الوزارة ستقدم له كل الدعم الممكن خلال ألفترة المقبلة سواءً للاعب .
وكان وزير الشباب والرياضة، فد عقد الإجتماع الأول لمجلس أمناء مدينة الشباب والرياضة لحى الأسمرات، بعد تشكيله برئاسة اللواء ماجد السرتي، يأتى هذا فى إطار إستراتيجية وزارة الشباب والرياضة التى تهدف إلى تعظيم القيمة الاستثمارية للمنشآت الشبابية والرياضية، وتطوير البنية التحتية الإنشائية، وخلال الاجتماع إستمع وزير الشباب والرياضة إلى رؤى وأطروحات أعضاء مجلس الامناء بهدف تحقيق رؤية الدولة من إقامة تلك المنشآت التى يستفيد منها أبناء منطقة حى الاسمرات والمناطق المجأورة، وتوفير بديل لمنشأة رياضية ذات طابع إقتصادي.
وفى هذا الصدد وجه الدكتور أشرف صبحى بوضع ألية تنفيذ لإدارة المدينة، حيث تضمن إدارة رياضية وفقا للاساليب الحديثة المتبعة فى هذا الشأن، وتقديم خدمات متطورة، تكون جإذبه لكافة الأعضاء، مطالبا بإقامة عدد من ألفعاليات والأحداث تناسب الاعضاء والمترددين على المدينة وذلك بعد إفتتاحها فى احتفالات ثورة ال ٣٠ من يونيو الشهر الجاري.
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