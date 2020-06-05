شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أخر مباراة شارك فيها حسام عاشور بقميص الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توترت علاقة حسام عاشور قائد الفريق بمجلس الإدارة، بعد الأزمة الأخيرة بين اللاعب والنادى، حيث قدم مسئولو القلعة الحمراء بعض العروض الاستثنائية لـ"عاشور" مقابل عدم تجديد تعاقده وإعلان إعتزال الساحرة المستديرة من الباب الكبير، وبعد نشوب الأزمة بين الإدارة والمستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، والذى كان من المقرر أن يساهم فى مباراة اعتزال اللاعب، ليعلن الأخير بعدها أنه سيكمل مشواره مع الساحرة المستديرة رافضاً فكرة الاعتزال فى الوقت الراهن.

علاقة حسام عاشور انقطعت مع النادى الأهلى بعد 16 عامًا من العطاء داخل جدران القلعة الحمراء، وبعد قرارات الإدارة بإلغاء العروض الاستثنائية التى قدمت للاعب ومن بينها إقامة مباراة إعتزاله، أصبح من الصعب مشاهدة حسام عاشور بقميص الأهلى مرة أخرة.

لتصبح مباراة الأهلى ومصر المقاصة التى أقيمت يوم 1 يناير 2020 ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز المتوقف حاليًا، هى الأخيرة التى ظهر فيها حسام عاشور بقميص الأهلى، حيث لم يشارك اللاعب بعدها فى أى مباراة وكان يجلس على مقاعد البدلاء فقط.

عاشور شارك فى لقاء مصر المقاصة لمدة 5 دقائق فقط، حيث تم الدفع به بدلاً من محمد مجدى قفشة فى الدقيقة 85، وانتهى اللقاء حينها بفوز المارد الأحمر بنتيجة 2/0 أحرزهما على معلول ومجدى قفشة، لتصبح تلك المباراة بمثابة "ستار النهاية" على مشهد "عاشور فى الأهلى".