مصدر يوضح كيف عطّل بيراميدز انطلاقة اللاعب محمد عطوة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

لم يظهر المحترف المصري السابق في الرائد السعودي، محمد عطوة كما كان متوقعاً عند انضمامه لصفوف بيراميدز خلال الانتقالات الصيفية الماضية بعد احتكاكه بالعديد من اللاعبين المميزين بالدوري السعودي.

وفي هذا السياق أشار مصدر، في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن المدير الفرنسي سبستيان ديسابر لفريق بيراميدز حين تم التعاقد مع عطوة كان السبب.

عطوة ـ الذي ينشط في مركز قلب الدفاع ـ كان قد شارك مع الرائد خلال الموسم المنصرم 2018/2019 في 30 مباراة ببطولتي الكأس والدوري و10 مباريات في النصف الثاني من موسم 2017/2018 بعدما انضم له من صفوف الاتحاد السكندري في يناير 2018.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الزمالك كان قريباً من الحصول على توقيع عطوة إلا إن نادي بيراميدز أنهى الصفقة لصالحه بعدما فسخ اللاعب عقده مع النادي السعودي.

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ولكن ـ بحسب المصدر ذاته ـ لم تكن الأمور على مايرام بين اللاعب والمدير الفني للفريق حينها، ديسابر الذي رغب في ضم مدافع أخر.

وأوضح المصدر أن بيراميدز ضم اللاعب لمعسكره فور التوقيع معه في المطار لتأهيله سريعاً لتمتعه براحة قرابة أسبوعين بعد فسخ تعاقده مع الرائد.

ونوه المصدر إلى أن ديسابر كان يتعمد تدريبه تحت حمل بدني عالي منذ انضامه ولكنه في الوقت ذاته لا يعتمد عليه حتى تعرض اللاعب للإصابة في أكتوبر الماضي.

وأرجع المصدر عدم مشاركة عطوة مع بيراميدز بعد رحيل ديسابر لكون من يأتي لتدريب الفريق يلعب باللاعبين الجاهزين في الوقت الذي كان يتعافى منه من الإصابة وهو الأمر الذي استمر حتى توقف النشاط في مارس.

ونوه المصدر إلى أن عطوة لا يشتغل باله في الفترة الحالية سوى بالتدرب تمسكاً بأي فرصة قد تأتيه للمشاركة مع الفريق عند عودة النشاط ومن ثمّ الظهور بمستوى مميز كما أعتاد.