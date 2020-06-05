تقارير يونانية: أولمبياكوس يتابع محمد النني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

ذكرت تقارير صحفية يونانية أن أولمبياكوس مهتم بخدمات محمد النني لاعب أرسنال المعار لبشتكاش من أجل دعم صفوف الفريق الفترة المقبلة حال رحيل أحد عناصره الهامة بوسط الملعب.

وقالت صحيفة "سبورت تايم" اليونانية أن أولمبياكوس حرص على متابعة محمد النني منذ يناير الماضي وحاول الحصول على خدماته في هذه الفترة ومازال مهتمًا بالتعاقد معه.

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ويراقب مسئولو أولمبياكوس الأمور بشكل مقرب لعلمه بوجود خلاف بين محمد النني وإدارة بشكتاش حول مستحقاته المتأخرة والتي لم يتم التوصل لحل بشأنها.

ويلعب المصري أحمد حسن كوكا في صفوف أولمبياكوس خلال الوقت الحالي على سبيل الإعارة من سبورتينج براجا البرتغالي.

ولعب محمد النني مع بشكتاش التركي منذ بداية الموسم، على سبيل الإعارة مع إمكانية الشراء بشكل نهائي، غير أن الخلاف بسبب تأخر راتبه قد يدفع به للرحيل بالرغم من إبداء الرغبة في وقت سابق للبقاء مع الفريق.