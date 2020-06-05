مستقبل أزارو.. تقارير توضح موقفه من البقاء مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
رفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق النادي الأهلي، عودة المهاجم المغربي وليد أزارو لصفوف الفريق الأحمر بعد الانتهاء من تجربته مع فريق الاتفاق السعودي.
وكان وليد أزارو رحل من صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية متجهًا إلى صفوف الاتفاق السعودي على سبيل الإعارة.
ووفقًا لصحيفة "leseco" المغربية والتي تصدر بالنسخة الفرنسية، فإن وكيل أعمال أزارو سيتحدث عن مستقبل اللاعب خلال الفترة المقبلة مع مسئولي الأهلي.
وترغب أندية خليجية عديدة في الاستفادة من وليد أزارو في الموسم المقبل، بحسب ما كشفت عنه الصحيفة المغربية.
وكشفت الصحيفة أن أندية خليجية خاصة من السعودية وقطر والإمارات أبدت رغبتها في التعاقد مع أزارو على سبيل الإعارة.
واستطاع أزارو خلال سبع مباريات مع الاتفاق أن يسجل ثلاثة أهداف بجانب صناعته لتمريرة حاسمة واحدة قبل أن تتوقف منافسات الدوري السعودي على خلفية وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
جدير بالذكر أن أزارو انضم إلى صفوف الأهلي خلال صيف عام 2017 قادمًا من فريق الدفاع الحسني الجديدي المغربي ليحقق في موسمه لقب هداف الدوري المصري بتسجيله 18 هدفًا.
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