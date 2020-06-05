الأهلي يوضح لـ"الخليج 365" سبب تأجيل تجديد عقد مروان محسن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

قال سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي إن الظروف الحالية من انتشار فيروس "كورونا المستجد" في مختلف بلدان العالم منعته من الجلوس مع "مروان محسن" مهاجم فريق الكرة الأول بالنادي؛ لتجديد عقده المقرر أن ينتهي بنهاية الموسم القادم.

وأضاف عبدالحفيظ في تصريحات لـ"الخليج 365": "كان من المقرر أن أجلس مع اللاعب في شهر مايو الماضي وفي حضور وكيله؛ لتوقيع العقود الجديدة لكن الظروف الحالية والحرص علي ملازمة الجميع للمنزل قدر الإمكان تسبب في تأجيل جلسة التجديد".

وأضاف: "لا توجد أدنى مشكلة في ربط اللاعب بعقد جديد وهناك نقطة تلاقٍ، ولن تكون هناك أي أمور تمنع التجديد وسأعقد جلسة معه في التوقيت المناسب لنا جميعًا، من أجل الحصول على توقيعه ومن ثم إغلاق هذا الملف تمامًا، ومنحه التركيز اللازم خاصة إذا تم استئناف التدريبات الجماعية للفريق".