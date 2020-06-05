محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:
قال سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي إن الظروف الحالية من انتشار فيروس "كورونا المستجد" في مختلف بلدان العالم منعته من الجلوس مع "مروان محسن" مهاجم فريق الكرة الأول بالنادي؛ لتجديد عقده المقرر أن ينتهي بنهاية الموسم القادم.
وأضاف عبدالحفيظ في تصريحات لـ"الخليج 365": "كان من المقرر أن أجلس مع اللاعب في شهر مايو الماضي وفي حضور وكيله؛ لتوقيع العقود الجديدة لكن الظروف الحالية والحرص علي ملازمة الجميع للمنزل قدر الإمكان تسبب في تأجيل جلسة التجديد".
وأضاف: "لا توجد أدنى مشكلة في ربط اللاعب بعقد جديد وهناك نقطة تلاقٍ، ولن تكون هناك أي أمور تمنع التجديد وسأعقد جلسة معه في التوقيت المناسب لنا جميعًا، من أجل الحصول على توقيعه ومن ثم إغلاق هذا الملف تمامًا، ومنحه التركيز اللازم خاصة إذا تم استئناف التدريبات الجماعية للفريق".
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يوضح لـ"الخليج 365" سبب تأجيل تجديد عقد مروان محسن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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