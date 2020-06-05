صراع بلجيكي واهتمام إسباني.. هل يرحل مصطفى محمد عن الزمالك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

زعمت تقارير صحفية بلجيكية، وجود منافسة بين الثنائي إندرلخت وبطل الدوري البلجيكي جنت، من أجل التعاقد مع مهاجم الزمالك مصطفى محمد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

صحيفة "voetbalnieuws" البلجيكية، كشفت أن كلا الناديين في الأشهر الأخيرة يبحثان عن التعاقد مع مهاجم جديد، ولهذا تمت مراقبة مصطفى محمد صاحب الـ22 عامًا.

وأوضحت الصحيفة أن المنافسة على مصطفى محمد ليست بين إندرلخت وجنت فقط، حيث دخل أيضًا ضمن اهتمامات جلاسكو رينجرز الأسكتلندي وبعض الأندية الإسبانية.

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ويقدم مصطفى محمد مستوى لافتًا رفقة الزمالك خلال هذا الموسم، واستطاع أن يشارك في 24 مباراة بجميع المسابقات سواء كانت قارية أو محلية.

ونجح مهاجم الزمالك الأول أن يسجل 8 أهداف، من بينها 5 أهداف في الدوري و3 أهداف في مسابقة دوري أبطال أفريقيا، كما صنع ثلاث تمريرات حاسمة.

وعلى صعيد البطولات، نجح اللاعب في التتويج بثلاث بطولات بداية من كأس مصر على حساب بيراميدز ثم لقبي السوبر الأفريقي بالفوز على الترجي ثم السوبر المصري على حساب الأهلي.