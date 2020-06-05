الزمالك يقترب من ضم لاعب منتخب تونس

محمد اسماعيل - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية تونسية، أن قائد فريق الصفاقسي حمزة المثلوثي، توصل إلى اتفاق نهائي من أجل الانضمام لصفوف الزمالك بداية من الموسم الجديد.

وارتبط صاحب الـ27 عامًا بالانتقال لصفوف الزمالك خلال الفترة الماضية، خاصة أن اللاعب سينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري مما يحق له التوقيع والانتقال لأي نادٍ آخر.

وكشفت صحيفة "المغرب" التونسية، أن المثلوثي توصل إلى اتفاق نهائي من أجل الانضمام للزمالك، بداية من الموسم المقبل بعد خمس سنوات قضاها في فريق "عاصمة الجنوب".

وفشل اللاعب في التوصل إلى اتفاق مع إدارة الصفاقسي من أجل تجديد عقده بحسب ما أشارت إليه الصحيفة التونسية، حيث يمتلك اللاعب مستحقات تقدر بـ200 ألف دولار إلى جانب أن اللاعب لديه شروط في عقده الجديد وهذا لم يتحقق.

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وكان "الخليج 365" علم في وقت سابق، أن المثلوثي توصل لاتفاق مادي مع الزمالك حيث سيحصل لاعب المنتخب التونسي على مليون و700 ألف دولار لمدة ثلاثة مواسم.

ويسعى الفرنسي باتريس كارتيرون إلى تدعيم الجبهة اليمنى خاصة بعد رحيل التونسي الآخر حمدي النقاز عن صفوف القلعة البيضاء بعد خلافات مع الإدارة بشأن المستحقات.

وأعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، في وقت سابق أن ناديه سيدعم صفوفه بالتعاقد مع ثلاثة لاعبين من بينهم ثنائي أجنبي، حيث يُعد أبرز المرشحين الثنائي التونسي حمزة المثلوثي والأنجولي آري بابل جناح بريميرو دي أوجستو.