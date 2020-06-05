محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:
صرح هندريك هلمكه لاعب وسط الأهلي السابق بأنه توصل إلى اتفاق مع إدارة النادي للحصول على قيمة الغرامة الموقعة من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لصالحه بشأن مستحقاته بعد فسخ عقده بدون اتفاق بين الطرفين صيف 2015.
وقال هندريك في تصريحاته لـ"الخليج 365" اليوم الجمعة: "توصلت إلى اتفاق مع إدارة الأهلي بحيث أحصل على مستحقاتي لدى النادي في صورة أقساط."
وأصدرت لجنة فض المنازعات في فيفا حكمها النهائي بالشكوى المقدمة من هندريك ضد الأهلي في 16 أغسطس 2019، لكن الأهلي قرر التوجه للحكمة الرياضية الدولية.
ويحق لهندريك الحصول على مبلغ 990 ألف دولار وفقًا لما أعلنه الأهلي في وقت سابق بعدما رحل عن النادي عقب 6 أشهر فقط من التوقيع للفريق في يناير 2015.
كانت هذه تفاصيل خبر هندريك لمصراوي: توصلت لتسوية مع الأهلي بشأن غرامة فيفا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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