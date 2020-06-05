مجلس الزمالك يطمئن على أشرف زكي عقب خضوعه لجراحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد الهواري:
قال أحمد جلال إبراهيم، نائب رئيس مجلس إدارة الزمالك، إن مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور، اطمئن على الحالة الصحية لأمين الصندوق بالنادي، أشرف زكي ونقيب المهن التمثيلية بعد حضوعه لعملية جراحية خلال الساعات القليلة الماضية.
وأشار نائب رئيس الزمالك، في تصريحات صحفية، إلى أن مرتضى منصور أجرى اتصالاً هاتفياً بأشرف زكي؛ للاطمئنان على حالته الصحية بعد إجراء الجراحة.
وكان أشرف زكي، قد خضع لعملية جراحية بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الساعات القليلة الماضية.
يُذكر أن أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، قد فاز بمنصب أمين صندوق الزمالك بالتزيكة في نهاية العام الماضي.
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