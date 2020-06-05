اتحاد جدة يتفاوض مع لاعب وسط باهيا البرازيلي

دخل نادي اتحاد جدة السعودي في مفاوضات مع نادي باهيا البرازيلي، من أجل الحصول على خدمات لاعب الوسط جونيجور خلال الميركاتو المقبل.

وأشارت تقارير برازيلية، أن النادي السعودي تقدم بعرضاً إلى النادي لشراء اللاعب بصفة نهاية مقابل 3 مليون دولار.

يأتي هذا برغبة من المدير الفني للفريق السعودي فابيو كاريلي الذي رشحه للإنضمام.

وتشهد منافسات الكرة

المقبل.وأشارت تقارير برازيلية، أن النادي السعودي تقدم بعرضاً إلى النادي لشراء اللاعب بصفة نهاية مقابل 3 مليون دولار.يأتي هذا برغبة من المدير الفني للفريق السعودي فابيو كاريلي الذي رشحه للإنضمام.وتشهد منافسات الكرة السعودية توقفاً الفترة الحالية ولم يتحدد الموعد النهائي للعودة.

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