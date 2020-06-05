أزمة في عمومية "الطائرة" بسبب مراكز الشباب

تواجه اللجنة المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة الطائرة برئاسة الدكتور سامح حمدي ازمة جديدة بخصوص عقد الجمعية العمومية الغير عادية لاتحاد المقرر عقدها يوم 26 يونيو لتعديلات اللائحة. تدور الأزمة بين اللجنة الأوليمبية التى تتمسك بعدم تواجد مراكز الشباب التى لم توفق اوضعها و التى سيصدر قرارا بتصنيفها يوم 2 اغسطس المقبل وهو ما دفع اللجنة للمطالبة بتأجل انعقاد الجمعية العمومية في الوقت الذي تتمسك فيه اللجنة بإقامة الجمعية في موعدها .

ومن المنتظر أن تواجه اللجنة المؤقتة أزمة كبيرة بعدما أصرت على ارسال خطابات للأندية أعضاء العمومية بموعد انعقادها تتمثل في رفض اللجنة الأولمبية اعتماد الاستمارات الخاصة بمن يحث لهم التصويت في العمومية بعدما أخطرت اللجنة المؤقته بأن الجمعية ستكون مهددة بالبطلان ويجب تأجيلها.

الشباب التى لم توفق اوضعها و التى سيصدر قرارا بتصنيفها يوم 2 اغسطس المقبل وهو ما دفع اللجنة للمطالبة بتأجل انعقاد الجمعية العمومية في الوقت الذي تتمسك فيه اللجنة بإقامة الجمعية في موعدها .ومن المنتظر أن تواجه اللجنة المؤقتة أزمة كبيرة بعدما أصرت على ارسال خطابات للأندية أعضاء العمومية بموعد انعقادها تتمثل في رفض اللجنة الأولمبية اعتماد الاستمارات الخاصة بمن يحث لهم التصويت في العمومية بعدما أخطرت اللجنة المؤقته بأن الجمعية ستكون مهددة بالبطلان ويجب تأجيلها.

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