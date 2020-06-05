الاتحاد الإيطالي يقدم طلباً هاماً لوزارة الرياضة بشأن استئناف النشاط

تقدم الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، بطلب إلى وزارة الرياضة في البلاد، بشأن استئناف فعاليات الدوري الإيطالي مجدداً والمقرر له 20 يونيو الجاري.
وطالب جابرييل جرافينا رئيس اتحاد اللعبة الإيطالي، وزارة الرياضة بالتراجع عن بعض البنود التي قد تهدد اكتمال
وأشار، إلى أن أهم هذه القرارات، يتعلق بقرار السلطات الرياضية بعزل الفريق بالكامل حال وجود أي إصابات بين لاعبيه أو الجهاز الفني، وهو ماطالب بتغييره إلى اقتصار قرار العزل على الفرد المصاب فقط أو اللاعب وليس الفريق بأكمله.
وأكد رئيس الاتحاد، أن هذا القرار الذي نعترض عليه إذا طبق بالفعل فإن المسابقة سيكون من الصعب استكمالها نظراً لتوقع حدوث إصابات بين الفرق.
وطالب، بالنظر إلى تجربة الدوري الألماني الذي يتعامل مع الحالة المصابة فقط وليس الفريق بأكمله.
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