اتحاد الإمارات لكرة اليد يعدل أجندة مسابقات الموسم الجديد

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة اليد عن تعديل أجندة مسابقات الموسم الجديد 2020-2021 لفئات الناشئين والأشبال والبراعم. وقرر الاتحاد انطلاق مسابقات الناشئين والأشبال في النصف الثاني من شهر نوفمبر المقبل، و انطلاق مسابقات الصغار في الأسبوع الأول من نوفمبر وعدم السماح بتصعيد لاعبي البراعم (أ) للعب مع فئة الصغار.

واجل اتحاد الإمارات لكرة يد البت في مهرجانات البراعم إلى ما بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية بالدولة بسبب انتشار فيروس

الثاني من شهر نوفمبر المقبل، و انطلاق مسابقات الصغار في الأسبوع الأول من نوفمبر وعدم السماح بتصعيد لاعبي البراعم (أ) للعب مع فئة الصغار.واجل اتحاد الإمارات لكرة يد البت في مهرجانات البراعم إلى ما بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية بالدولة بسبب انتشار فيروس كورونا

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