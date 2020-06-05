الأهلي يرفض التعليق على تعيين أحمد شوقي مديرًا لمهرجان القاهرة السينمائي

رفض مسؤولو النادي الأهلي التعليق على مسألة تعيين أحمد شوقي مديرًا لمهرجان القاهرة السينمائي.

وأكد أكثر من مسؤول بالنادي الأهلي أنه لا تعليق على هذا القرار وهذا الملف لم تطرحه إدارة

النادي.

ونال تعيين أحمد شوقي مديرا للمهرجان حالة غضب لدى قطاع من جماهير الأهلي بسبب إساءة سابقة ضد رابطة ألتراس أهلاوي.