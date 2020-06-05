أعلن الاتحاد المصري للتايكوندو برئاسة عمرو سليم عن إجراء اختبارات الأحزمة لموسم 2020 عن طريق الإنترنت "أون لاين". وأعلن الاتحاد عبر صفحته الرسمية عن شروط التقدم للاختبارات وقام ياخطار الأندية عن طريق خطابات تضمنت الشروط لخوض الاختبتر وعناوين البريد الالكتروني للجنة الاختبار.

ومن المقرر أن يعلن الانحاد عن موعد بدأ ونهاية استلام الفيديوهات الخاصة باللاعبين ثم عىضها على لجنة التحكيم قبل إعلان النتائج.

البريد الالكتروني للجنة الاختبار.ومن المقرر أن يعلن الانحاد عن موعد بدأ ونهاية استلام الفيديوهات الخاصة باللاعبين ثم عىضها على لجنة التحكيم قبل إعلان النتائج.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التايكوندو يجري اختبارات "الحزام" أون لاين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.