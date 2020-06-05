أعلن الاتحاد الأسيوي لكرة القدم اليوم الجمعة بعد التشاور مع الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) المواعيد المقترحة للمباريات المتبقية من الدور الثاني في التصفيات الأسيوية المؤهلة لبطولتي كأس العالم 2022 كأس آسيا 2023، والتي كانت مقررة خلال شهري مارس الماضي ويونيو الحالي. آسيا 2023، والتي كانت مقررة خلال شهري مارس الماضي ويونيو الحالي. وستقام مباريات الجولتين السابعة والثامنة في الثامن و13 أكتوبر 2020 على التوالي فيما تقام مباريات الجولتين التاسعة والعاشرة في 12 و17 نوفمبر. فيما تقام مباريات الجولتين التاسعة والعاشرة في 12 و17 نوفمبر. ويأتي هذا القرار لاستكمال مباريات الدور الثاني من التصفيات خلال نوفمبر، وانطلاق الأدوار التالية من التصفيات اعتبارا من مارس 2021 ضمن الفترات المحددة في روزنامة المباريات الدولية المعتمدة من الفيفا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على مواعيد مباريات التصفيات الأسيوية المؤهلة لكأس العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.