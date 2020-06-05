مرتضى منصور يطمئن على أشرف زكي بعد إجراء عملية جراحية

أكد أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي على قيام مرتضى منصور وأعضاء المجلس بالاطمئنان على الحالة الصحية للدكتور أشرف زكي أمين الصندوق ونقيب المهن التمثيلية بعد قيامه بإجراء عملية جراحية خلال الساعات القليلة الماضية . بعد قيامه بإجراء عملية جراحية خلال الساعات القليلة الماضية . وقام المستشار مرتضى منصور بإجراء اتصال هاتفي بالدكتور أشرف زكي، من أجل الاطمئنان على حالته الصحية بعد إجراء الجراحة . زكي، من أجل الاطمئنان على حالته الصحية بعد إجراء الجراحة . وخضع الدكتور أشرف زكي أمين الصندوق بنادي الزمالك ونقيب المهن التمثيلية، إلى جراحة عقب تعرضه لوعكة صحية، حيث يخضع زكي لفترة علاج سريعة .

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