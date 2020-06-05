ريال مدريد يقدم عرضًا بـ80 مليون يورو لضم الألماني هافيرتز

كان ريال مدريد يخطط لاتخاذ خطوة للأمام لصالح “كاي هافيرتز” قبل أن يوقفهم وباء فيروس “كورونا” في مساراتهم، ليس فقط نحو الألماني ولكن أكثر من مسار آخر.

وكان مهاجم باير ليفركوزن أحد اللاعبين البارزين في البوندسليجا منذ عودة الدوري إلى العمل في مايو، حيث يثبت قيمته من مباراة تلو أخرى، وبات يتهافت عليه عمالقة العالم.

وفقًا لـ Bild ، قدم ريال مدريد عرضًا بقيمة 80 مليون يورو للتوقيع مع اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا هذا الصيف ثم تركه لمدة عام آخر في باي أرينا على سبيل الإعارة.

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وأفادت الصحيفة الألمانية أيضًا أن باير ليفركوزن لم يكن مهتمًا بهذا العرض لأنهم يعتقدون أنهم يمكن أن يحصلوا على أكثر من 100 مليون يورو للاعب في المستقبل القريب، ولا سيما في ظل اهتمام بايرن ميونخ بخدماته.

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وينتهي عقد هافيرتز في باير ليفركوزن في عام 2022 ويخطط النادي للانتظار حتى 2021 يورو لمراقبة زيادة قيمة اللاعب في السوق، حيث توقف تطوره حاليًا بسبب الأزمة الأخيرة.